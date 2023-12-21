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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам

В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам

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Опубликовал: Anton78
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73-летняя жительница Красногвардейского района лишилась квартиры и денег после общения с мошенниками.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел случай мошенничества, в результате которого 73-летняя жительница Санкт-Петербурга, проживающая на проспекте Наставников осталась без своей квартиры и денег.

Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей поступали звонки от неизвестных людей, которые продолжалися с 19 октября по 18 декабря. Злоумышленники представлялись сотрудниками Центрального Банка Российской Федерации и правоохранительными органами.

Под предлогом обеспечения безопасности ее денег, мошенники убедили пенсионерку совершить фиктивную сделку по продаже ее квартиры, и она доверчиво подписала договор купли-продажи. Вся эта манипуляция произошла в агентстве недвижимости, расположенном на улице Осипенко.

К сожалению, сотрудники агентства не задали вопросов о причинах продажи квартиры, что могло бы вызвать подозрения. Позднее, с помощью приложения Mir Pay, пенсионерка перевела сумму в размере 8 288 000 рублей на указанные мошенниками банковские счета. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась к полицейским.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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