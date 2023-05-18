В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти 11 млн рублей

К полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 73-летняя жительница Полюстрово. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что в период с 15 по 17 мая ей на сотовый телефон звонила неизвестная, представившаяся «сотрудником Центробанка». Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств мошенница убедила пожилую женщину установить на мобильный телефон приложение RustDesk, после чего с ее счета было списано 9 450 000 рублей.

Также на жертву был оформлен кредит на сумму 1 090 000 рублей, которые пенсионерка через банкомат перевела на счет, указанный неизвестной.

Общий ущерб составил 10 990 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.