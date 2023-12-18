В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход

Сегодня вечером, 18 декабря 2023 года около 18 часов 20 минут возле дома №26 на Северном проспекте произошло серьезное ДТП. Молодой водитель, 22-летний парень, управлял автомобилем «Фольксваген Бора» и, находясь в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на неизвестную женщину. После этого его автомобиль столкнулся с другими двумя машинами - «Газелью», за рулем которой находился 48-летний водитель, и «БМВ», которым управлял 33-летний водитель.

К сожалению, в результате этого страшного происшествия женщина-пешеход погибла на месте, а водитель «Фольксвагена» был доставлен в больницу со средней степенью тяжести.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства этого ДТП.