В Петербурге залили монтажной пеной двери по адресам прописки военкоров

Накануне днем, 17 декабря 2023 года около 13 часов 45 минут женщина обратилась к полицейским, чтобы сообщить о происшествии в одной из квартир в Красносельском районе. По ее словам, неизвестные залепили входную дверь пеной. ГУ МВД Петербурга сообщает, что правоохранительные органы принимают все необходимые меры для выявления и задержания подозреваемого в этом противоправном деянии. Квартира ранее принадлежала Дмитрию Стешину, известному военкору, однако он уже давно там не проживает.

В то же время, около 20 часов в Приморском районе поступило аналогичное сообщение. Неизвестные также запенили входную дверь в межквартирный холл одного из домов, где располагается квартира Романа Сапонькова. Эта информация добавляет новый аспект к происшедшим событиям, возможно, указывая на целенаправленное действие против конкретных лиц.

Полицейские проводят проверку по итогам которой будет принято процессуальное решение по факту происшествий.