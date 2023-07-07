В Выборгском районе домушники из квартиры вынесли сейф с 2 млн рублей 10 тысячами нвро

Накануне вечером около 19 часов 35 минут к полицейским поступило сообщение от 5-летней петербурженки о том, что в период с 14:00 08.06.2023 по 19:00 06.07.2023 неизвестный преступник, взломав входную дверь, проник в ее однокомнатную квартиру в доме 28 по Береговой улице, откуда утащил стоявший в гардеробной сейф, в котором хранились 2 000 000 рублей и 10 000 евро.

Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции ищут похитителя.