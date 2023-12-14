В Невском районе иномарка сбила двух пожилых женщин

Накануне вечером, 13 декабря 2023 года около 17 часов 05 минут произошло серьезное ДТП на Народной улице в Невском районе Петербурга. Водитель, которому было 35 лет, находился за рулем автомобиля марки "Джили". Он двигался по разрешающему сигналу светофора, однако не справился с управлением и врезался в поребрик.

В результате столкновения, он сбил стойку со знаком и наехал на двух женщин, которые в тот момент находились на разделительной полосе. Возраст пострадавших женщин составлял 80 и 64 года соответственно. После первого наезда, автомобиль "Джили" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем марки "Фольксваген Тигуан". Водитель "Тигуана" был 59-летним мужчиной, который ожидал разрешающий сигнал светофора. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Пострадавшие женщины были госпитализированы. Одна из них находилась в тяжелом состоянии, а вторая - в состоянии средней степени тяжести.

Ведется проверка на предмет установления причин и виновных лиц.