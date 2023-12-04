В Красногвардейском районе пенсионер перевел мошенникам почти 6,3 млн рублей

Накануне утром, 3 декабря около 10 часов 25 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 44-летней петербурженки о странном разговоре с ее 77-летним отцом. Во время телефонного разговора отец рассказал ей, что он участвует в секретной операции спецслужб. Эта информация насторожила женщину, и она подозревает, что ее отец общается с мошенниками и переводит им деньги.

Полиция быстро прибыла на место происшествия и начала расследование. Однако, когда сотрудники полиции попытались разговорить пенсионера, он отрицал все обвинения. Отец заявительницы утверждал, что не переводил деньги и не общался по телефону с посторонними людьми. Тем не менее, сотрудникам полиции удалось установить, что в ноябре пенсионеру звонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками банка. Они убедили его снять с банковских счетов деньги в период с 24 по 29 ноября и перевести их на указанные ими счета.

В результате этой махинации был нанесен ущерб в размере 6 245 308 рублей. Пенсионер, несмотря на просьбы полиции, отказался давать дополнительные объяснения. В связи с этим, полицейскими было принято решение возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это преступление как мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время полиция активно проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и задержание преступников.