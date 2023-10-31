В Петероградском районе пенсионер перевел мошенникам 5,7 млн рублей

Накануне вечером около 18 часов 35 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратился 69-летний мужчина. Пенсионер сообщил правоохранителям, что в период с 27 марта 2023 года по 31 августа 2023 года ему неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся менеджерами брокерских компаний, а также сотрудниками юридической компании по розыску мошенников, которые, введя пожилого мужчину в заблуждение, убедили его перевести 5 693 979 рублей 80 копеек на указанные ими счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников.