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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих подозреваемых в хищении «БМВ Х5» с паркинга на Кондратьевском проспекте

В Петербурге задержали троих подозреваемых в хищении «БМВ Х5» с паркинга на Кондратьевском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района задержали троих подозреваемых в хищении иномарки

Вечером 25 сентября 2023 года около 16 часов 05 минут житель Калининского района Петербурга обратился к полицейским с заявлением о краже его автомобиля «БМВ Х5» стоимостью 6 900 000 рублей. Преступление произошло 20 сентября на паркинге дома 62 корпус 7, расположенного на Кондратьевском проспекте.

27 сентября 2023 года около 05 часов 00 минут автомобиль был обнаружен припаркованным на проезжей части возле дома 58 корпус 1 на улице Солдата Корзуна. Государственные номера были заменены. Полиция направила автомобиль на экспертизу, а затем вернула его владельцу.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, которая касается крупного хищения.

30 ноября 2023 года оперативники Калининского района задержали трех подозреваемых в совершении данного преступления. Это были двое мужчин из Санкт-Петербурга, 34 и 35 лет, а также 39-летний житель поселка Торфяное Гатчинского района Ленинградской области.

После проведения допросов, все трое были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район кража автомобиль
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