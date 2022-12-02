В Ломоносовском районе задержан злоумышленник, обманувший пенсионерок

29 ноября 2022 года в полицию Приморского района обратилась 83-летняя женщина с заявлением о том, что ей позвонила неизвестная женщина. Она представилась невесткой и сообщила, что стала виновником ДТП и для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности необходимы деньги. После этого пожилая женщина передала курьеру 100 000 рублей.

В этот же день жертвой аналогичного мошенничества стала 84-летняя пенсионерка, которая отдала курьеру 100 000 рублей.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

30 ноября 2022 года около 16 часов 50 минут сотрудниками полиции Приморского района в Ломоносовском районе в поселке Ропша, у дома 2/15 по подозрению в совершении указанных преступлений задержан неработающий гражданин, 2004 года рождения.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.