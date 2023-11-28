В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"

Накануне вечером, 27 ноября 2023 года около 16 часов 50 минут на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. 40-летняя женщина, управляющая автомобилем "Nissan Juke" и двигающаяся по Институтскому проспекту от 2-го Муринского проспекта, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем "LADA XRAY", двигавшимся встречным направлением по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы в сторону 2-го Муринского проспекта. Водителем "LADA XRAY" был 39-летний мужчина.

В результате аварии пострадала пассажирка "Nissan Juke" - ученица 9 класса. Она получила различные ушибы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент полиция проводит проверку обстоятельств происшествия, чтобы выяснить, кто был виновником аварии. Такие дорожные происшествия напоминают нам о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности за рулем.



