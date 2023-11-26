В Новой Ладоге задержали подозреваемого в поножовщине

Вчера, 25 ноября около 23 часов 25 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставили умершего с ножевым ранением. Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что погибший - 39-летний житель города Сясьстрой Волховского района.

Местный житель, 41-летний водитель, который доставил погибшего в своей машине, сообщил, что ранение было нанесено в ходе конфликта, произошедшего в доме №28 на Северной улице в Новой Ладоге.

Около 23 часов 35 минут в отдел полиции явился 32-летний мужчина, ранее судимый за подобные преступления, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел добровольно и был задержан полицией.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного. Следственные органы собирают дополнительную информацию, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются мотивы конфликта и возможные свидетели. Полиция также проводит проверку наличия ранее совершенных преступлений задержанного и его связей с другими лицами, которые могли быть вовлечены в этот инцидент.