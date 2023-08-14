В Петербурге охранник больницы задержан по подозрению в избиении человека

Накануне утром около 10 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле у въезда в Мариинскую больницу на Литейном проспекте лежит мужчина без сознания.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции установлена личность потерпевшего: 43-летний мужчина без определенного места жительства.

Он был госпитализирован в эту же больницу в тяжелом состоянии, с травмами головы и переломом ребер.

Со слов самого потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, его избил охранник больницы, 26-летний житель Калужской области.

Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.