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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге охранник больницы задержан по подозрению в избиении человека

В Петербурге охранник больницы задержан по подозрению в избиении человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Центрального района проводится проверка обстоятельств конфликта между прохожим и охранником

Накануне утром около 10 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле у въезда в Мариинскую больницу на Литейном проспекте лежит мужчина без сознания.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции установлена личность потерпевшего: 43-летний мужчина без определенного места жительства.
Он был госпитализирован в эту же больницу в тяжелом состоянии, с травмами головы и переломом ребер.
Со слов самого потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, его избил охранник больницы, 26-летний житель Калужской области.
Его доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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