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Питерец.ру » Происшествия » Серийную «карманницу», орудовавшую в магазинах Петербурга задержали в Ленобласти

Серийную «карманницу», орудовавшую в магазинах Петербурга задержали в Ленобласти

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали серийную «карманницу»

С марта по октябрь 2023 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило несколько заявлений о кражах, которые были совершены в продуктовом магазине у пожилых людей. Эти преступления стали серьезной проблемой для местных жителей, особенно для пенсионеров, которые были лишены своих ценностей и денег.

Первый случай произошел 4 марта, когда одна пенсионерка посетила магазин на проспекте Косыгина и обнаружила, что ее кошелек с 2 750 рублями был украден. Это был первый сигнал о том, что в районе возникла проблема с кражами.

Затем, 13 мая, еще один пенсионер стал жертвой кражи в том же магазине, где у него было украдено портмоне с 4 000 рублями. Кражи продолжались и в последующие месяцы. 22 июля и 20 августа были зафиксированы новые случаи кражи.

Однако самое последнее преступление произошло 8 октября, когда у одного пенсионера было похищено портмоне с банковскими картами и 20 000 рублей.

Следственные органы возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к кражам.

И вот, наконец, 23 ноября 2023 года полиция смогла задержать подозреваемую в этих кражах. Она была ранее судимой 36-летней жительницей Всеволожска, которую нашли в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти.

Подозреваемую поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район кража
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