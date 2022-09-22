У пенсионерки украли кошелек и расплатились ее картой в нескольких магазинах

Вчера днём к полицейским обратилась 71-летняя жительница Петербурга. Пенсионерка сообщила праввохранителям о том, что ещё 7 сентября, около 15 часов дня, когда она находилась в маршрутке на Всеволожск, с её карты Сбера были списаны 6 тысяч рублей. Судя по уведомлениям, это была оплата товаров в нескольких магазинах. Проверив сумку, пожилая женщина поняла, что пропал кошелёк с банковской картой и 600 рублями.

Пенсионерка рассказала почему ранее не обращалась в полиции - она ухаживает за парализованным мужем в Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).