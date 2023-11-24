На КАД мусоровоз влетел в два стоящих автомобиля. Погиб водитель отечественной легковушки

Вечер 23 ноября 2023 года омрачился серьезным ДТП на 64-м километре КАД. Водитель мусоровоза, 42-летний опытный водитель, двигаясь по маршруту от Витебского проспекта в сторону Пулковского шоссе, не смог избежать столкновения с двумя автомобилями, оказавшимися на его пути после предыдущего ДТП.

По информации, полученной от официальных источников, на месте происшествия стояли автомобили "ВАЗ 21101" и "Хундай Солярис". Первый автомобиль был под управлением 20-летнего владельца, а второй - 34-летнего гражданина среднеазиатского государства.

К сожалению, в результате столкновения водитель "ВАЗ 21101" получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Трагическая потеря жизни вызвала глубокое сожаление среди родных и близких погибшего, а также среди всех, кто узнал о произошедшем. Полиция незамедлительно приступила к расследованию данного ДТП. Оперативные службы проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.