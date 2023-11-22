Полиция задержала похитителя «Хендай Санта Фэ» в Ленинградской области

Утром минувшего понедельника около 10 часов 40 минут к полицейским Красносельского района Петербурга с сообщением обратилась 33-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что в ночь с 19 на 20 ноября от дома 4/1 по улице Владимира Пчелинцева неизвестный слоумышленник похитил принадлежащий ей автомобиль «Хендай Санта Фэ». Похищенный авто она оценила в 3 450 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Около 00 часов 55 минут в деревне Верхние Рудицы Ломоносовского района Ленобласти полицейские обнаружили похищенный автомобиль уже на поддельных номерах.

За рулем находился 19-летний гражданин одного из сопредельных государств - "перегонщик".

21-летнего жителя Кингисеппа и 27-летнего ранее судимого жителя Кингисеппского района, подозреваемых в хищении автомобиля и смене на нем номерных знаков, сотрудники полиции задержали около 01 часов 10 минут возле кладбища деревни Верхние Рудицы.

Двоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Вопрос об избрании третьему меры пресечения решается.