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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге нетрезвого мужчину задержали за грабеж и хулиганство, совершенное за одну ночь

В Петербурге нетрезвого мужчину задержали за грабеж и хулиганство, совершенное за одну ночь

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала подозреваемого в совершенных за одну ночь грабеже и хулиганстве

Накануне ночью около 03 часов 10 минут 31-летний инженер обратился к полицейским Кировского района Санкт-Петербурга, сообщив о грабеже, совершенном прямо возле дома 87 на проспекте Ветеранов.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и выяснила, что около 01:00 потерпевший познакомился с четырьмя мужчинами у выхода из круглосуточного магазина, где продают алкогольные напитки в розлив. После того, как они выпили алкоголь, один из мужчин нанес потерпевшему удар в лицо, а затем обнаружилось, что у потерпевшего пропала сумка. В сумке находились его документы, травматический пистолет с запасными снаряженными магазинами, ключи от автомобиля "УАЗ" и две банковские карты.

Затем, около 04 часов 30 минут, охранник магазина, который расположен на Пулковском шоссе дом 20, обратился к полицейским Московского района и сообщил о нападении агрессивного мужчины с ножом на продавцов. Мужчина выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия.

В этот же день, 21 ноября около 13 часов 00 минут, сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого жителя Московского района по подозрению в совершении указанных преступлений. У задержанного был обнаружен и изъят травматический пистолет, похиженный у первой жертвы. Пистолет направлен на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статье 161 часть 2 УК РФ (грабеж) и статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленник был помещен в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район грабеж Московский район хулиганство
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