ента новостей

14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
14:53
В Ленобласти в ходе конфликта в рейсовом автобусе, молодой человек выстрелил в 45-летнего пассажира
14:44
В Ленобласти изъяли крупную партию гашиша
14:40
В Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне
14:36
В Московском районе группа подростков пыталась ограбить 12-летнего мальчика
01:25
Индийский шахматист Видит стал победителем «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023» на острове Мэн, в женском турнире первенствовала его соотечественница Рамешбабу Вайшали
20:14
«Ленинградка» по привычке обыграла «Енисей» и пробилась в полуфинал волейбольного Кубка России
15:31
В Петербурге задержали 35-летнюю женщину, обокравшую пенсионерку
14:14
В Петероградском районе мужчина взял кредит и перевел мошенникам около 8 млн рублей
01:26
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы в 10-м туре над иранцем Магсудлу имеет отличные шансы выиграть «Большую Швейцарку ФИДЕ»: всё решит партия с Гири
00:32
Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра
23:56
В матче с «Витязем» петербургский СКА отыгрался с 0:2 и выиграл по буллитам благодаря точному штрафному броску Гальченюка
15:46
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков одержал победу в 9-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и набрал 5 очков, лидирует в турнире Андрей Есипенко – 6,5 очков
11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
11:06
В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса
10:27
Конференция «Литература одного дома»
10:25
Выставка «Ускользающая красота»
10:22
День народного единства
00:47
Петербургское хоккейное «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с альметьевским «Нефтяником», но проиграло по буллитам, а «СКА-Нева» в овертайме одолела ЦСК ВВС
23:46
На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб
20:58
В Выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
14:44
В Смольном торжественно вручили государственные награды РФ и поощрения Президента
14:09
На острове Мэн продолжается «Большая Швейцарка ФИДЕ»: в 8-м туре проиграли Горячкина и Шувалова, а Широв победил Мурзина
13:58
III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе
13:55
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего
13:50
В центре Петербурга задержали троих мигрантов-нелегалов, подозреваемых в грабеже
22:32
Бывший сенатор Сергей Рыбаков стал новым директором Музея политической истории в Санкт-Петербурге
16:50
На трассе «Скандинавия» перекроют движение в связи с переустройством линий электропередач
16:49
Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне

В Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне

0
68
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция задержала водителя, у которого автомобиль утонул вместе с пассажиркой в салоне

Накануне вечером около 18 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту в Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне.
Полицейчские установили, что около 17 часов 58 минут напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту 31-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства, не обеспечил неподвижное состояние автомобиля «Мерседес-Бенц 180», после чего тот скатился в Неву и ушел под воду.
В салоне находилась 33-летняя женщина, которая в результате происшествия утонула.
Попытки водителя указанного автомобиля остановить погружение не увенчались успехом.
Водителя доставили в отдел полиции в отношении него составлен административный протокол статье 18.8 КоАП РФ.
По результатам проверки полицейское следствие в отношении водителя возбудило уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-03-2023, 12:20
В Калининском районе произошел конфликт со стрельбой
28-11-2022, 12:28
В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой
21-10-2023, 14:04
В Петербурге автодебошир на "Мерседесе" проткнул колесо автомобиля женщины
23-07-2023, 12:22
В Петербурге задержаны участники поножовщины
19-09-2023, 11:31
В Кудрово задержали мигранта, стрелявшего из сигнального пистолета на КАД
5-09-2023, 13:37
В Петербурге водитель автобуса стрелял в пассажира

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
228
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
0
188
4-11-2023, 11:06
В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса
0
251
3-11-2023, 23:46
На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб
Наверх