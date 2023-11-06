Накануне вечером около 18 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту в Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне.

Полицейчские установили, что около 17 часов 58 минут напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту 31-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства, не обеспечил неподвижное состояние автомобиля «Мерседес-Бенц 180», после чего тот скатился в Неву и ушел под воду.

В салоне находилась 33-летняя женщина, которая в результате происшествия утонула.

Попытки водителя указанного автомобиля остановить погружение не увенчались успехом.

Водителя доставили в отдел полиции в отношении него составлен административный протокол статье 18.8 КоАП РФ.

По результатам проверки полицейское следствие в отношении водителя возбудило уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.