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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 35-летнюю женщину, обокравшую пенсионерку

В Петербурге задержали 35-летнюю женщину, обокравшую пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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В зале ожидания аэропорта "Пулково" задержана подозреваемая в хищении у пенсионерки

Днем 03 ноября 2023 года около 13 часов 40 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 81-летняя женщина, поживающая в доме 17 по улице Черкасова. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что к ней домой пришла неизвестная женщина, которая, под предлогом продажи икры похитила из находившейся в коридоре сумки 350 000 рублей.

Вчера сотрудники уголовного розыска в аэропорту «Пулково» в зале ожидания по подозрению в совершении данного преступления задержали 35-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемую поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район пенсионеры кража
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