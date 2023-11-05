В Петербурге задержали 35-летнюю женщину, обокравшую пенсионерку

Днем 03 ноября 2023 года около 13 часов 40 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 81-летняя женщина, поживающая в доме 17 по улице Черкасова. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что к ней домой пришла неизвестная женщина, которая, под предлогом продажи икры похитила из находившейся в коридоре сумки 350 000 рублей.

Вчера сотрудники уголовного розыска в аэропорту «Пулково» в зале ожидания по подозрению в совершении данного преступления задержали 35-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемую поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.