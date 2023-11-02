В Петербурге двух карманников, «промышлявших» в кафе

29 октября к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 22-летняя жительница Москвы с заявлением о том, что в период с 02:00 до 03:00 неизвестный в баре в доме 78 по Синопской набережной похитил ее мобильный телефон «iPhone 14 Pro Max» стоимостью 118 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

31 октября около 20 часов 35 минут возле дома 18 по улице Тихоокенской в поселке Парголово Выборгского района Петербурга, сотрудники полиции за совершение указанного преступления задержали двоих местных жителей -, 21 и 20 лет.

Похищенное изъято.

Обоих злоумышленников поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.