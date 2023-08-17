В Приморском районе пенсионерка взяла кредит и перевела телефонным аферистам более 5,3 млн рублей

Сегодня ночью около 00 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 68-летняя пенсионерка с проспекта Испытателей дом 28 с заявлением о том, что в период с 7 по 15 августа ей неоднократно звонили неизвестные и убедили взять кредит.

Полученные денежные средства в размере 5 322 000 рублей потерпевшая переводила на счета, продиктованные по телефону мошенником.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.