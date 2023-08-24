В Калининском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам почти 7 млн рублей

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина, проживающая на Гражданском проспекте, д. 86, с заявлением о том, что 26 июля около 12 часов 00 минут ей позвонил неизвестный и сообщил что мошенники пытаются завладеть ее денежными средствами, и, чтобы их сохранить, нужно перевести их на «безопасный счет».

Потерпевшая перевела на указанные злоумышленником номера счетов 6 979 304 рубля.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для поимки злоумышленника.