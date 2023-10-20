На КАД водитель «Мустанга» выстрелил в автомобиль «Рейндж Ровер»

Вечером 18 октября 2023 года около 19 часов 10 минут к полицейским обратилась 26-летняя девушка, которая сообщила о том, что на 26 километре внутреннего кольца КАД водитель автомобиля «Форд Мустанг» в ходе дорожного конфликта выстрелил в автомобиль «Рейндж Ровер», которым управлял ее муж, после чего скрылся.

19 октября 2023 года около 17 часов 00 минут возле дома 28 по проспекту Обуховской обороны полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 36-летнего местного жителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.