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Питерец.ру » Происшествия » В Новгородской области задержали воровку "на доверии" за кражи из квартир пожилых в Колпино

В Новгородской области задержали воровку "на доверии" за кражи из квартир пожилых в Колпино

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали воровку "на доверии" за кражи из квартир пожилых

6 сентября к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о том, что из квартиры дома 63 по Октябрьской улице в Колпино неизвестная женщина под видом сотрудника пенсионного фонда похитила денежные средства в сумме 400 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
31 октября 2022 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что из квартиры дома 37 по улице Ремизова по той же схеме было похищено 245 000 рублей у 86-летней пенсионерки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории Новгородской области по подозрению в совершении этих преступлений оперативниками Главка совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по Колпинскому району задержана 32-летняя неработающая, ранее неоднократно судимая жительница Новгородской области.
Злоумышленницу поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.
Проводятся мероприятия по установлению и задержанию других участников преступной группы и иных эпизодов их преступной деятельности.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район кража
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