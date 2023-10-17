В Новгородской области задержали воровку "на доверии" за кражи из квартир пожилых в Колпино

6 сентября к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о том, что из квартиры дома 63 по Октябрьской улице в Колпино неизвестная женщина под видом сотрудника пенсионного фонда похитила денежные средства в сумме 400 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

31 октября 2022 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что из квартиры дома 37 по улице Ремизова по той же схеме было похищено 245 000 рублей у 86-летней пенсионерки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории Новгородской области по подозрению в совершении этих преступлений оперативниками Главка совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по Колпинскому району задержана 32-летняя неработающая, ранее неоднократно судимая жительница Новгородской области.

Злоумышленницу поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию других участников преступной группы и иных эпизодов их преступной деятельности.