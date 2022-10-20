В Пушкине пожилая женщина отдала афкристам 200 000 рублей

Накануне к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась 73-летней артистка оркестра петербургской Консерватории. Пожилая женщина сообщила о том, что днем 13 октября ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился ее внуком. Лжеродственник сообщил, что стал виновником ДТП и для не возбуждения уголовного дела в отношении него необходимо передать курьеру 200 000 рублей. Через полтора часа возле дома на улице Радищева она передала неизвестному мужчине указанную сумму.

В полицию женщина обратилась только через шесть дней. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Примет преступника артистка не помнит.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).