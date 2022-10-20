ента новостей

11:02
В Красном селе 15-летнего школьника подозревают в попытке изнасилования 12-летней сестры
10:45
Во Фрунзенском районе женщина убила сожителя сковородой
10:15
В Пушкине пожилая женщина отдала афкристам 200 000 рублей
09:24
В «Тойоте» начнутся сокращения
09:22
В Петербурге росгвардейцы примут участие в подготовке мобилизованных
09:09
Теневой фаворит с Педри и Гави. Испания может зайти дальше, чем кажется
08:42
Почему повышают зарплату чиновникам?
08:24
Появится газовый хаб
22:00
В победном для СКА матче с «Автомобилистом» зрители увидели заброшенные шайбы в каждом периоде
19:08
Ладожский мост будет разведен для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
15:43
В Ленобласти работница отделения связи подозревается в краже казенных денег
14:55
Петербургские ювелиры просят не отменять упрощенную систему налогообложения
13:48
Проект «Из Москвы в Санкт-Петербург»
13:04
В Невском районе задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у знакомого
13:00
В Петербурге задержали мужчину, похитившего в октябре прошлого года иномарку
12:57
«Условный мент. Начало»: в Пскове стартовали съемки спецсерий популярного детектива
12:55
Знатоки Корабелки одерживают победы
12:43
Жителя Кронштадта подозревают в инцесте
12:42
В Парголово задержали мигрант по подозрению в педофилии
12:41
Награждение спортсменов Корабелки
12:40
Общественник Гарусов обратился к Беглову с просьбой организовать мобилизацию должным образом
12:08
В Выборге пенсионерка перевела лжесотруднице Центробанка 370 тысяч рублей
11:56
Депутаты отправили солдатам обмундирование и средства связи
11:54
В Выборге лжесотрудник соцзащиты оставила пенсионерку без денег
11:40
В Кудрово отец удраил вножом в шею 9-летнего сына
11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
09:37
С промышленностью все нормально
09:14
Кто взорвал понятно, но их не нашли
08:52
YouTube останется
18:14
Антон Соловьев: Спортсменов без поддержки не оставим
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине пожилая женщина отдала афкристам 200 000 рублей

В Пушкине пожилая женщина отдала афкристам 200 000 рублей

0
46
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Мошенники обманули артистку петербургской Консерватории. Лжевнук выманил у пожилой женщины 200 000 рублей.

Накануне к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась 73-летней артистка оркестра петербургской Консерватории. Пожилая женщина сообщила о том, что днем 13 октября ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился ее внуком. Лжеродственник сообщил, что стал виновником ДТП и для не возбуждения уголовного дела в отношении него необходимо передать курьеру 200 000 рублей. Через полтора часа возле дома на улице Радищева она передала неизвестному мужчине указанную сумму.

В полицию женщина обратилась только через шесть дней. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Примет преступника артистка не помнит.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район Пушкин мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-07-2022, 10:50
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей
1-08-2022, 11:57
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств в отношении пенсионеров
11-06-2021, 11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей
5-07-2022, 13:59
В Петербурге задержали мужчину, завладевшего обманным путем денежными средствами пенсионеров
19-08-2022, 13:17
В Красносельском районе задержали мужчину за обман пенсионерки
13-08-2022, 10:53
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 150 тысяч рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
109
Вчера, 11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
0
202
17-10-2022, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
160
17-10-2022, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
154
17-10-2022, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
Наверх