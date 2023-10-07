В Красносельском районе мигрант на иномарке сбил ученицу 6 класса

Накануне вечером около 19 часов 00 минут возле дома 24 по улице Доблести 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Рено Логан» и двигаясь от Ленинского проспекта к улице Рихарда Зорге, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть ученицу 6 класса.

В результате ДТП девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.