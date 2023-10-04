В Московском районе пенсионерка перевела аферистам пости 4,2 млн рублей

Накануне днем около 14 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратилась 72-летняя пенсионерка, которая сообщила, что в период с 28 сентября по 2 октября, ей в квартиру дома 92 по Краснопутиловской улице звонил неизвестный, который представился сотрудником банка.

После этого, под предлогом сохранности денежных средств от мошеннических действий, он убедил потерпевшую перевести имеющиеся у нее 4 188 493 рубля на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и розыску злоумышленника.