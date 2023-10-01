В Ленобласти задержали мужчину пытавшегося сжечь сожительницу

Вчера утром около 11 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленобласти поступило сообщение о том, что на 32 линии СНТ «Березка» массива Посадников Остров, сожитель подруги пытался поджечь дом.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что около 10 часов 30 минут находившийся в дачном доме по 32-й Линии СНТ «Березка», 57-летний мужчин во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, с целью убийства своей 55-летней сожительницы, с которой он живет уже около пяти лет, запер ее в доме, лишив возможности покинуть его, после чего поджег дом, отчего стена и дверь начали гореть открытым пламенем.

Возгорание успели потушить подоспевшие жильцы окрестных домов.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый был задержан на месте сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3, 150 ч.1 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.