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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мужчину пытавшегося сжечь сожительницу

В Ленобласти задержали мужчину пытавшегося сжечь сожительницу

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Киришского района Ленобласти задержали пытавшегося сжечь сожительницу

Вчера утром около 11 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленобласти поступило сообщение о том, что на 32 линии СНТ «Березка» массива Посадников Остров, сожитель подруги пытался поджечь дом.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что около 10 часов 30 минут находившийся в дачном доме по 32-й Линии СНТ «Березка», 57-летний мужчин во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, с целью убийства своей 55-летней сожительницы, с которой он живет уже около пяти лет, запер ее в доме, лишив возможности покинуть его, после чего поджег дом, отчего стена и дверь начали гореть открытым пламенем.
Возгорание успели потушить подоспевшие жильцы окрестных домов.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый был задержан на месте сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3, 150 ч.1 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район поджог покушение на убийство
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