В Петербурге задержали мужчину за покушение на убийство

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о ранении на пр. Просвещения.

Сотрудники ППС полиции задержали мужчину, 1980г., который после совместного распития спиртных напитков, выстрелил не менее 4 раз из травматического пистолета в мужчину и женщину.

Мужчина в тяжелом состоянии и женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции. У него изъят травматический пистолет.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).