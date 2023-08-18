В Пушкине поймали подозреваемого в грабеже

Вечером 6 августа 2023 года около 16 часов 50 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило заявление о краже от местной жительницы, 1968 года рождения. Женщина сообщила, что, находилась в гостях у малознакомых в городе Пушкин. Во время распития спиртных напитков ранее неизвестный ей мужчина, применив физическую силу, сорвал с нее цепочку с крестиком, отобрал браслет и мобильный телефон и с места происшествия скрылся. Потерпевшей причинен материальный ущерб в сумме 27 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром около 07 часов 00 минут возле дома 13 корпус 3 по бульвару Алексея Толстого города Пушкин, в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими. Неработающий 42-летний местный житель полностью изобличен в содеянном, похищенное изъято.

Злодея задержали на основании статьи 91 УПК РФ.