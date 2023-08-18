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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине поймали подозреваемого в грабеже

В Пушкине поймали подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Пушкинского района задержан подозреваемый в грабеже

Вечером 6 августа 2023 года около 16 часов 50 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило заявление о краже от местной жительницы, 1968 года рождения. Женщина сообщила, что, находилась в гостях у малознакомых в городе Пушкин. Во время распития спиртных напитков ранее неизвестный ей мужчина, применив физическую силу, сорвал с нее цепочку с крестиком, отобрал браслет и мобильный телефон и с места происшествия скрылся. Потерпевшей причинен материальный ущерб в сумме 27 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Вчера утром около 07 часов 00 минут возле дома 13 корпус 3 по бульвару Алексея Толстого города Пушкин, в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими. Неработающий 42-летний местный житель полностью изобличен в содеянном, похищенное изъято.
Злодея задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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