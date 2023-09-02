В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в разбое

25 августа 2023 года около 12 часов 35 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от петербуржца о том, что в квартире дома 3 по аллее Котельникова неизвестный ударил по голове его сына.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 20 августа 2023 года около 23 часов 00 минут в квартире неизвестный, в результате внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртного, нанес своему 52-летнему коллеге по совместной трапезе удар бутылкой по голове, после чего, разбив бутылку и угрожая бутылочным горлышком с острыми краями, в определенных кругах именуемым "розочкой", похитил телевизор и мобильный телефон потерпевшего, после чего с телевизором с места происшествия скрылся.

Вечером 31 августа 2023 около 18 часов 00 минут возле дома 3 по аллее Котельникова опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 38-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, не состоящий на миграционном учете.

Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Злодея поместили в камеру в соответствии со ст. 91 УПК РФ