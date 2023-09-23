В Петербурге задержан ярославец, обманувший ульяновца на Дворцовой

Вчером 17 сентября 2023 года около 21 часа 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 23-летнего жителя Ульяновской области о том, что в период с 13.56 до 14.00 возле дома 38 по Дворцовой набережной, около Зимнего дворца, неизвестный, путем обмана, списал с его банковской карты 4000 рублей.

Поданному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

17 сентября 2023 года около 14 часов 30 минут возле дома 2 по Дворцовой площади в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам опергруппой по подозрению в совершении указанного деяния был задержан 20-летний житель Ярославля.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения: арест.