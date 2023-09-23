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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан ярославец, обманувший ульяновца на Дворцовой

В Петербурге задержан ярославец, обманувший ульяновца на Дворцовой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан ярославец, обманувший ульяновца на Дворцовой

Вчером 17 сентября 2023 года около 21 часа 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 23-летнего жителя Ульяновской области о том, что в период с 13.56 до 14.00 возле дома 38 по Дворцовой набережной, около Зимнего дворца, неизвестный, путем обмана, списал с его банковской карты 4000 рублей.
Поданному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).
17 сентября 2023 года около 14 часов 30 минут возле дома 2 по Дворцовой площади в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам опергруппой по подозрению в совершении указанного деяния был задержан 20-летний житель Ярославля.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения: арест.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район мошенничество
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