Во Всеволожске задержали подозреваемого в угоне

12 июня 2023 года около 12 часов 35 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что от дома 61 по Пушкинской улице во Всеволожске неизвестный похитил её автомобиль «Шевроле Ланос».

15 июня 2023 года около 16 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 7 по Наличному проспекту во Всеволожске по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 45-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Похищенное транспортное средство возвращено владелице.