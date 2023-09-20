В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины

Накануне вечером около 16 часов 30 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступило сообщение от 77-летней пенсионерки о том, что ей на телефон позвонил неизвестный, который под предлогом освобождения от возможной уголовной ответственности ее сына, потребовал передать курьеру 100 тысяч рублей

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции на лестничной площадке дома 3 по улице Декабристов Бестужевых в городе Кириши по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

На следующий день в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу возле станции метро «Звездная» в Петербурге сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области задержан 30-летний соучастник преступления.

Подозреваемых поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.