В Тихвине с поличным задержаны подозреваемые в обмане пенсионерки

15 сентября 2023 года около 15 часов 20 минут к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от 75-летней пенсионерки том, что ей по домашнему телефону позвонили, предположительно, мошенники, представляясь врачом, и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, и для ее лечения срочно требуются денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые необходимо передать курьеру по месту жительства.

Около 16 часов 50 минут на лестничной площадке дома 16 в 6 микрорайоне города Тихвин по «горячим следам» оперативниками по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое подозреваемых - подростки 2006 года рождения, учащиеся одного из среднеспециальных учебных заведений Петербурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемых задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Установлено, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу