В Петербурге задержали похитителя обуви из сетевого магазина

11 сентября 2023 года около 20 часа 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился администратор сетевого магазинам на Бухарестской, 15, который сообщил, что трое неизвестных, войдя в магазин, надели на себя выставленную на продажу обувь и в ней удалились.

Сумма ущерба составила 6 тысяч 347 рублей.

13 сентября 2023 около 23 часов 00 минут возле дома 44 по Будапештской улице сотрудниками уголовного полиции Фрунзенского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан один из подозреваемых - 28-летний житель Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску соучастников.