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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга задержали мошенника, обманувшего пожилого мужчину

На севере Петербурга задержали мошенника, обманувшего пожилого мужчину

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали мошенника, обманувшего пожилого мужчину

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 95-летнего пенсионера о том, что ему на телефон начали поступать звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили пенсионера перевести 400 тысяч рублей на указанный ими, якобы безопасный, счет.
Спустя некоторое время пожилому мужчине снова позвонил неизвестный с сообщением о том, что к нему прибудет курьер для того, чтобы забрать платежное поручение.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые возле квартиры дома 115 корпус 1 по проспекту Энгельса по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего курьера.
Злодея доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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