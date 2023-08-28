В Красногвардейском районе иномарка сбила 17-летнего самокатчика

Накануне вечером около 17 часов 05 минут возле дома 3 по проспекту Передовиков 49-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус» и двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на двигавшегося на электросамокате справа налево по ходу движения автомобиля 17-летнего самокатчика, после чего самокат наехал на припаркованный автомобиль «Тойота Scion», принадлежащий 33-летней женщине.

В результате ДТП молодой человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.