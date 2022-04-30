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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга хулиганы повредили арт-объект, посвящённый импортозамещению

В центре Петербурга хулиганы повредили арт-объект, посвящённый импортозамещению

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Опубликовал: Anton78
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В центре Петербурга сотрудники полиции задержали четырех граждан, подозреваемых в повреждении современной инсталляции

Вчера ночью около 2 часов к полицейским Центрального района Петербургапоступило сообщение, что на пересечении Невского проспекта и улицы Малая Конюшенная, группа людей повредили арт-объект. На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие. Указанные граждане были доставлены в отдел полиции.

По предварительной версии, группа людей, находящихся в алкогольном опьянении, повредили букву, указанной конструкции.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район хулиганство
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