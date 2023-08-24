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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали мужчину с крупной партией зелья

В Калининском районе задержали мужчину с крупной партией зелья

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе полицией задержан подозреваемый в наркоторговле с крупной партией зелья

Накануне днем около 13 часов 15 минут оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Калининского района Петербурга совместно с коллегами из Главка возле дома 83 по Северному проспекту за нахождение в общественном месте с признаками наркотического опьянения был задержан 40-летний местный житель, у которого при себе был полиэтиленовый пакет.
В ходе досмотра в пакете обнаружен сверток с мефедроном весом почти полкилограмма.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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