В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции

Сегодня утром около 07 часов 30 минут возле дома 45 по проспекту Просвещения 35-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», при резком перестроении с крайней левой полосы в крайнюю правую совершил наезд на стоящие у края проезжей части, согласно ПДД, патрульный автомобиль «Шкода Октавия» с включенными проблесковыми маячками и «Тойота Прадо» без водителя.

В служебном автомобиле находились два инспектора ГИБДД и 57-летний водитель «Тойоты», у которого проверяли документы.

В результате ДТП 37-летний сотрудник полиции получил травмы и, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.