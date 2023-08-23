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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции

В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал сотрудник полиции

Сегодня утром около 07 часов 30 минут возле дома 45 по проспекту Просвещения 35-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», при резком перестроении с крайней левой полосы в крайнюю правую совершил наезд на стоящие у края проезжей части, согласно ПДД, патрульный автомобиль «Шкода Октавия» с включенными проблесковыми маячками и «Тойота Прадо» без водителя.
В служебном автомобиле находились два инспектора ГИБДД и 57-летний водитель «Тойоты», у которого проверяли документы.
В результате ДТП 37-летний сотрудник полиции получил травмы и, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии отпущен домой.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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