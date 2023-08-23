В Петербурге задержан мужчина, который отобрал сумочку у своей подруги

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 25-летняя девушка с заявлением о том, что около 07 часов 15 минут возле дома 20 по улице Рихарда Зорге, ее знакомый отобрал у нее сумочку, в которой находился телефон, банковская карта, ключи от квартиры.

Спустя несколько часов в 19 часов 50 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками уголовного розыска в квартире дома 15 по Петергофскому шоссе по подозрению в совершении данного преступления, задержан 35-летний неработающий ранее судимый гражданин.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).