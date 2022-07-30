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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста

В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
В Калининском районе Петербурга выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадал несовершеннолетний

Вчера днем около 14 часов 35 минут возле дома 83 на Северном проспекте 26-летний водитель грузового фургона, двигаясь в прямом направлении по Северному проспекту от улицы Руставели в сторону улицы Софьи Ковалевской, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 9-летнего подростка, проезжающего на велосипеде по Северному проспекту справа налево по ходу движения автомобиля, который двигался по неустановленному сигналу светофора.

В результате ДТП школьника с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом теменной кости с переходом основания черепа, раной левой голени в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №2. 

Водитель автофургона к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 и 2022 годах не привлекался. 

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожного происшествия.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район ДТП велосипеды подростки
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