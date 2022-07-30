В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста

Вчера днем около 14 часов 35 минут возле дома 83 на Северном проспекте 26-летний водитель грузового фургона, двигаясь в прямом направлении по Северному проспекту от улицы Руставели в сторону улицы Софьи Ковалевской, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 9-летнего подростка, проезжающего на велосипеде по Северному проспекту справа налево по ходу движения автомобиля, который двигался по неустановленному сигналу светофора.

В результате ДТП школьника с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом теменной кости с переходом основания черепа, раной левой голени в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №2.

Водитель автофургона к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 и 2022 годах не привлекался.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожного происшествия.