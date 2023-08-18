В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося похитить пожарные гидранты

Ранним утром 15 августа 2023 года около 05 часов 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от жителя дома 33 корпус 1 по Долгоозерной улице о том, что в парадной дома на него напали с применением газового пистолета, одного из нападавших заявитель удерживает на месте.

На место происшествия полицейскими установлено, что заявитель, выходя на работу, стал очевидцем хищения неизвестными лицами металлических пожарных гидрантов из пожарных ящиков.

Мужчина сделал злоумышленникам замечание, в ответ на которое один из похитителей брызнул ему в лицо из аэрозольного устройства, но был задержан потерпевшим, второй участник скрылся.

Задержанный был доставлен полицейскими в отдел полиции, им оказался 49-летний неработающий житель Петербурга.

Полицейскими изъято устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар» и 5 металлических пожарных гидрантов.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Установлено, что за плечами подозреваемого 10 судимостей, большинство из которых за кражу.

Злодея задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.