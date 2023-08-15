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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе задержали ударившего ножом продавца арбузов

В Выборгском районе задержали ударившего ножом продавца арбузов

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Выборгского района Петербурга задержан ударивший ножом продавца арбузов

Как сообщалось ранее, вечером минувшего воскресенья около 19 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в торговом павильоне возле дома 41 по проспекту Художников неизвестный ранил ножом продавца фруктов.
На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции. Полицейскими в одноэтажном торговом павильоне с ножевым ранением живота обнаружен 46-летний продавец овощей и фруктов, уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
С его слов, ранение ему нанес покупатель за отказ снизить цену на арбуз.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Вчера около 21 часа 20 минут возле дома 21 по улице Руднева в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний неработающий, ранее судимый петербуржец.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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