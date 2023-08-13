В Ленобласти иномарка столкнулась с самосвалом. Пострадали пять человек, в том числе трое детей

Вчера вечером около 16 часов 10 минут на 165 км автодороги Р-23 «Санкт-Петербург - Псков» 48-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер» и двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Пскова, не справился с управлением, выехал на правую закрытую для движения полосу на которой производились дорожные работы, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении и выполнявшим поворот направо самосвалом «САК 7995» под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров Фольксваген Транспортер 6, 13 и 15 лет, а также 27-летняя и 44-летняя женщины в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

В отношении водителя-нарушителя возбуждено определение по ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.