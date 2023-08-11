ента новостей

16:05
В Петербурге задержали подростка ограбившего 84-летнюю пенсионерку
15:33
В Ленобласти задержали активных участников драки на Пугаревском карьере
15:30
МФЦ Петербурга передали гуманитарную помощь Мариуполю
13:20
В Выборге благоустроили Сад скульптур
13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
13:00
В Ленобласти 2-летнюю девочку укусила собака породы алабай
12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
12:48
В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов
12:39
В Петербурге задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве
12:36
В Петербурге на чердаке дома обнаружили пистолет
10:02
В Калининском районе 15-летний подросток выпал с общего балкона 14 этажа
09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
22:35
Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала
22:10
Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
19:46
На съезде с КАД произошло смертельное ДТП
16:12
Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»
16:06
В Петербурге открылся Китайский визовый центр
15:59
В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому
15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
15:26
В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Гомельщина вчера, сегодня, завтра»
14:40
Иван Сергеев стал автором единственного забитого мяча в кубковом матче «Крылья Советов» – «Зенит»
14:18
В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки
13:59
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
13:55
В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали
13:51
В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух в ходе конфликта в садоводстве
13:49
В Петербурге пожилой мужчина угрожал травматическим оружием сотруднику ремонтной организации
13:47
В Кировском районе задержали стрелка из «травмата»
11:07
В Петербурге задержали уличного рекламиста наркомагазинов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подростка ограбившего 84-летнюю пенсионерку

В Петербурге задержали подростка ограбившего 84-летнюю пенсионерку

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией задержан подросток, подозреваемый в ограблении 84-летней жительницы Санкт-Петербурга

8 августа 2023 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга за помощью обратилась 84-летняя женщина, проживающая в доме 32 по Малой Балканской улице.
Женщина сообщила, что стала жертвой ограбления.
Полицейские установили, что вечером она возвращалась из магазина домой и уже открыла дверь в свой подъезд, когда сзади на неё напал неизвестный.
Он резко сорвал с её плеча сумочку, в которой лежал паспорт мобильный телефон и пустой кошелёк, после чего убежал. От сильного рывка пожилая женщина потеряла равновесие и упала.
Спустя два дня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали предполагаемого грабителя.
Им оказался 16-летний местный житель.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.
Кроме того, в результате допроса задержанного фигуранта и изучения записей камер видеонаблюдения сыщики установили и его приятеля, который в момент преступления находился рядом.
Пока он допрошен в качестве свидетеля, а сам подозреваемый в грабеже задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район грабеж пенсионеры подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-10-2022, 10:32
В Петербурге задержали молодого парня за обман пенсионерки
8-04-2020, 11:39
В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку
19-08-2022, 12:36
В Петербурге задержали 21-летнего афериста обманувшего 85-летнюю пенсионерку
8-10-2022, 14:04
В Петербурге задержали мужчину и женщину за мошенничество в отношении пенсионерки
9-10-2022, 13:44
В Петербурге задержали 20-летнего афериста обманувшего пенсионерку
16-10-2022, 19:28
В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
0
68
Сегодня, 12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
0
62
Сегодня, 12:48
В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов
0
75
Сегодня, 09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
Наверх