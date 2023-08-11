В Петербурге задержали подростка ограбившего 84-летнюю пенсионерку

8 августа 2023 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга за помощью обратилась 84-летняя женщина, проживающая в доме 32 по Малой Балканской улице.
Женщина сообщила, что стала жертвой ограбления.
Полицейские установили, что вечером она возвращалась из магазина домой и уже открыла дверь в свой подъезд, когда сзади на неё напал неизвестный.
Он резко сорвал с её плеча сумочку, в которой лежал паспорт мобильный телефон и пустой кошелёк, после чего убежал. От сильного рывка пожилая женщина потеряла равновесие и упала.
Спустя два дня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали предполагаемого грабителя.
Им оказался 16-летний местный житель.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.
Кроме того, в результате допроса задержанного фигуранта и изучения записей камер видеонаблюдения сыщики установили и его приятеля, который в момент преступления находился рядом.
Пока он допрошен в качестве свидетеля, а сам подозреваемый в грабеже задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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