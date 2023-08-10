В Петербурге пожилой мужчина угрожал травматическим оружием сотруднику ремонтной организации

Вчера к полицейским поступило сообщение от 33-летнего руководителя ремонтной бригады о том, что на лестничной площадке возле квартиры дома 45 по улице Кирочной, в которой производился ремонт, неизвестный, проживающий в соседней квартире, угрожал прострелить ногу заявителя из травматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили для разбирательства 69-летнего мужчину, изъяв у него травматический пистолет.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.