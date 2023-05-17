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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в подъезде дома зарезали муниципального служащего

В Ленобласти в подъезде дома зарезали муниципального служащего

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве муниципального служащего в Гатчинском районе Ленинградской области

Накануне вечером около 18 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась жительница поселка Дружная Горка. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в подъезде дома по улице Введенского её мужу нанесли многочисленные ножевые ранения, от которых он скончался.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 60-летний местный житель.

Установлено, что потерпевший работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дружногорского поселения. У него был длительный конфликт с предполагаемым преступником по вопросам землеустройства его участка. 16 мая пенсионер в очередной раз пришел на работу к своем оппоненту, где у них произошел очередной конфликт. По завершению рабочего дня злоумышленник подкараулил чиновника в подъезде его дома и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался.

Ночью злоумышленник сдался сам, придя в 106 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ножевое ранение убийство
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